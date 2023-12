Gaza: Abdullah II, “basta attacchi ai luoghi di culto, tregua porti al tavolo dei negoziati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi tregua temporea nella Striscia di Gaza deve portare ad un cessate il fuoco duraturo e al ritorno delle parti al tavolo dei negoziati, con l'obiettivo di trovare una soluzione alla questione palestinese sulla base della soluzione dei due Stati. Lo ha detto re Abdullah II durante un incontro con i leader religiosi di Gerusalemme, tra cui il Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme Theophilos III e il Patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, presso il Palazzo Al Husseiniyah di Amman. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale giordana “Petra”, il sovrano ha sottolineato la necessità di "stare uniti" in difesa delle popolazioni musulmane e cristiane a Gerusalemme. Abdullah II ha espresso il rifiuto e la condanna della Giordania per gli attacchi contro i luoghi di culto a Gaza, sottolineando che molte persone hanno trovato rifugio proprio nelle chiese e nelle moschee. La Giordania, da parte sua, sta cercando di fornire in ogni aiuto possibile, sia attraverso gli ospedali da campo a Gaza, sia esercitando pressione per l’apertura dei valichi di frontiera per la consegna sostenibile e sufficiente di aiuti umanitari. Il re ha messo in guardia dalle ripercussioni della catastrofica situazione umanitaria a Gaza, ma anche agli ostacoli che potrebbero impedire ai cristiani di partecipare alla Messa di Natale a Betlemme: la Giordania, ha detto Abdullah II, lavorerà con la comunità internazionale per garantire l'accesso ai fedeli. (Lib)