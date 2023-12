Kuwait: il governo si dimette dopo il giuramento del nuovo emiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kuwait ha rassegnato le dimissioni poco dopo che l’emiro Mishal al Ahmad al Jaber Al Sabah è diventato ufficialmente il 17esimo sovrano del Paese del Golfo. L’agenzia di stampa ufficiale “Kuna” riferisce che il nuovo emiro “ha accettato le dimissioni” e ordinato all’esecutivo uscente di rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti, come da prassi. Il primo ministro kuwaitiano Ahmad Nawaf al Ahmad al Sabah ha presentato le sue dimissioni a Mishal al Ahmad al Jaber Al Sabah, non appena quest’ultimo ha prestato giuramento oggi davanti al parlamento. L'attuale governo kuwaitiano è stato formato a giugno ed è il quinto in meno di un anno a seguito delle elezioni parlamentari anticipate. Fratello minore del precedente sovrano, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, deceduto sabato 16 dicembre all’età di 86 anni, lo sceicco Mishal aveva già assunto parte dei poteri di emiro da oltre un anno, quando era ancora principe ereditario. (segue) (Res)