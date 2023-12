Brasile: Parlamento approva storica riforma tributaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge ha superato due votazioni distinte nella Camera dei deputati, integrando così le modifiche dettate dal Senato. La riforma interviene sui prelievi al consumo, creandone due al posto dei precedenti cinque: un'imposta unica federale, l'imposta sul valore aggiunto (Iva), che assorbe le precedenti tre, e una statale (in cui si sommano una statale e una municipale). Di fatto, la legge non dovrebbe modificare la pressione fiscale complessiva, con un'Iva che si stima sarà fissata attorno al 25 per cento, ma dovrebbe semplificare il sistema di riscossioni rendendo al contempo più facile il lavoro delle imprese, secondo le intenzioni del governo. Il testo della legge conferma la creazione di un paniere di prodotti di base, da definire, esentati dal prelievo fiscale e la possibilità di introdurre un meccanismo di restituzione delle tasse (cashback) per determinate fasce di popolazione. Con legge ordinaria potranno anche prevedersi esenzioni per determinati servizi e prodotti, da rivalutare ogni cinque anni. Il governo federale potrà al tempo stesso disporre un'Iva più pesante per beni di cui intende disincentivare il consumo, perché ritenuti dannosi per la salute o l'ambiente. (Brb)