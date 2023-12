Usa: Warner Bros Discovery e Paramount valutano una fusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società statunitensi Paramount e Warner Bros Discovery, multinazionali del settore dei media, stanno valutando una possibile fusione. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che gli amministratori delegati delle due società, Bob Bakish e David Zaslav, si sarebbero incontrati questa settimana per discutere una possibile operazione. Le fonti hanno precisato che al momento non è in corso una trattativa formale tra le due aziende. (Was)