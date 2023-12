Gaza: Onu, voto su risoluzione per cessate il fuoco slitta di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinviato di nuovo il voto su una risoluzione per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, per la terza volta questa settimana. I Paesi membri stanno continuando le trattative sul testo, per evitare un nuovo veto da parte della delegazione statunitense. Da settimane, i rappresentanti dell’amministrazione Biden affermano che Washington non sostiene l’idea di un cessate il fuoco generale, spingendo più per pause umanitarie localizzate tese a consentire la liberazione degli ostaggi e la consegna di aiuti ai civili. (Was)