Roma: Battaglia (Pd), ippodromo Capannelle, trovato accordo di custodia per 2024

22 luglio 2021

- A Roma è stato raggiunto l'accordo di custodia per il 2024 tra la società Hippogroup, che gestisce l'ippodromo delle Capannelle, e il Campidoglio. "Una buona notizia per molti lavoratori e lavoratrici dell'impianto e un sospiro di sollievo per l'impianto romano", commenta in una nota la consigliera del Pd di Roma, Erica Battaglia. "La soluzione concordata oggi permetterà l'inserimento dell'impianto nei calendari nazionali per l'anno che verrà. Siamo soddisfatti del lavoro svolto dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, dalla giunta e dal gabinetto del sindaco. Guardiamo al futuro con più serenità", conclude. (Rer)