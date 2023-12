Venezuela: torna negli Usa “Fat Leonard”, dopo truffa milionaria alla Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto dalle autorità di Washington e Caracas per la liberazione di dieci cittadini Usa e altri prigionieri politici dal Venezuela ha portato anche alla conclusione della storia di Leonard Glenn Francis. L’imprenditore malese, soprannominato “Fat Leonard”, è fuggito dagli Stati Uniti prima di essere condannato per corruzione ai danni della Marina militare Usa, per 35 milioni di dollari, ed è stato arrestato a Caracas lo scorso anno. Lo schema che ha messo in piedi rappresenta lo scandalo di corruzione più importante nella storia delle Forze armate statunitensi. Secondo un funzionario dell’amministrazione Biden, Francis è stato arrestato e riportato negli Usa, dove sarà trasferito in un carcere federale. L’imprenditore 59enne si è dichiarato colpevole di aver corrotto diversi ufficiali con contanti, viaggi di lusso, sigari e prostitute, al fine di ottenere informazioni classificate utili ai contratti che la sua società aveva siglato con la Marina. Prima della sentenza, è fuggito dagli arresti domiciliari a San Diego, in California, il 4 settembre del 2022, rimuovendo il braccialetto elettronico e raggiungendo il confine con il Messico, da cui poi è arrivato a Cuba. Dopo il rifiuto delle autorità dell’Avana ad accoglierlo, Francis è fuggito in Venezuela, dove ha fatto richiesta di asilo presso l’ambasciata russa a Caracas prima di essere attestato il 20 settembre in aeroporto. (Was)