Difesa: Aeronautica, per la prima volta un aeromobile a pilotaggio remoto vola in Italia su rotte dedicate (2)

- L’attività si inquadra nella pluriennale collaborazione tra l’Aeronautica militare e l’Enac, che su questa specifica sperimentazione hanno formalizzato lo scorso novembre una lettera d'intenti, traendo vantaggio dall’esperienza maturata dalla Forza armata negli ultimi venti anni di impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto in campo militare. È significativo, ed in continua crescita, in questo ambito, il contributo che l'Aeronautica militare fornisce con assetti Apr per attività di ricognizione e sorveglianza, anche a supporto di altri dicasteri come ad esempio per concorso ad attività di pubblica sicurezza, di protezione civile e di monitoraggio ambientale. Dal 2004, infatti, l’Italia è il primo Paese europeo a regolare l’utilizzo degli spazi aerei per garantire le molteplici attività condotte da Apr militari, ponendosi come riferimento in materia di certificazione, regolamentazione e gestione operativa. La sperimentazione ha previsto una approfondita e puntuale pianificazione delle attività di volo, con il coinvolgimento di tutti gli attori per garantire, in primis, la sicurezza delle operazioni aeree nel rispetto del principio dell’uso flessibile dello spazio aereo. A livello operativo, per questa sperimentazione, Enav ed il Comando della squadra aerea dell’Aeronautica militare, organo di vertice che attraverso i suoi enti dipendenti appronta la capacità operativa della Forza armata anche nel settore di “Controllo del Traffico Aereo” e della gestione della risorsa aerospaziale nazionale, hanno finalizzato un protocollo operativo per il coordinamento della fornitura dei Servizi del traffico aereo, assicurati dai Controllori del traffico aereo (Cta) militari dei Servizi di coordinamento e controllo dell’Am (Sccam) di Roma e Brindisi. I Sccam operano per norma, all’interno dei rispettivi Centri di controllo d’Area di Enav, in un modello organizzativo unico a livello internazionale, che grazie alla co-ubicazione consente di ottimizzare il coordinamento civile-militare, massimizzare l’impiego dello spazio aereo nazionale, garantendo altresì attività sperimentali come quella odierna, che sosterranno l’evoluzione normativa e regolamentare di un settore dall’elevatissimo potenziale quale quello del volo a pilotaggio remoto al servizio della comunità. (Com)