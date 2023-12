Lazio: sparisce acquisto Teatro Eliseo da manovra, arriva subemendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisto del teatro Eliseo di Roma da parte della Regione Lazio sparisce dalla manovra economica in discussione in Consiglio regionale. L'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, ha sottoposto alle opposizioni una proposta di subemendamento all'emendamento di giunta. Nel nuovo documento, le risorse pari a 24 milioni di euro, inizialmente destinati all'acquisto del Teatro Eliseo, saranno destinati ai Comuni del Lazio: 12 per il 2025 e altrettanti per il 2026, per finanziare gli interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione di barriere architettoniche e ammodernamento tecnologico delle strutture teatrali di valore storico o artistico, di proprietà pubblica o privata, con possibilità di acquisto delle strutture interessate da parte dei Comuni. A questi soldi si aggiungono 100 mila euro a valere sul 2024 come spesa corrente, mentre quelli per i 2 anni successivi sono in conto capitale. Dopo le polemiche, con le opposizioni impegnate a contestare l'emendamento iniziale, che prevedeva lo stanziamento di 24 milioni di euro per l'acquisto del Teatro Eliseo, lo stesso presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, aveva annunciato che il provvedimento sarebbe stato rimodulato. In serata il governatore ha incontrato in Consiglio sia la maggioranza che le opposizioni. Dunque, le risorse previste nel nuovo emendamento, sono sempre pari a 24 milioni di euro, ma saranno destinate alla valorizzazione e riqualificazione di tutta la filiera dei teatri storici del Lazio.(Rer)