Ue: Della Vedova (Più Europa), bene via libera a nuovo Patto stabilità

21 luglio 2021

- “Bene il via libera al nuovo Patto di stabilità dopo l’accelerazione franco-tedesca. Vedremo i dettagli. L’Italia di Meloni, che si era inventata una strategia a pacchetto, che è ancora incartata sul Meccanismo europeo di stabilità, che aveva avuto l’idea geniale di attaccare il commissario Gentiloni, infine minacciato e poi tolto il veto, non ha brillato per strategia e lungimiranza. Comunque, è bene che Giorgetti abbia firmato: ora Meloni ha le regole europee che lei stessa ha sottoscritto, e dovrà provare a guidare l’Italia sul cammino della riduzione del debito e delle riforme per la crescita. Sempre che abbia qualche idea e visione tenuta nascosta finora”. Lo afferma il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.(Rin)