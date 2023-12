Legge Bilancio: Gelmetti (Fd'I), getta le basi per rilanciare la nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa manovra getta le basi per rilanciare la nostra nazione e renderla protagonista sugli scenari internazionali. Certo, si tratta di un provvedimento non semplice sia nella forma che nella modalità ma Fratelli d'Italia è sempre disponibile a discutere dei regolamenti parlamentari per far sì che l'Italia sia più forte e prospera. L'opposizione ci ha accusato di aver varato questa legge di bilancio col favore delle tenebre ma la manovra ha subìto pochissime modifiche rispetto alla versione elaborata ad ottobre dal governo. Bisogna avere una visione complessiva nel leggere questa manovra, vedi anche la capacità di questa maggioranza di rivedere i parametri del Piano nazionale di ripresa e resilienza portando a casa i risultati quando l'opposizione sosteneva che non ci saremmo riusciti". Lo ha dichiarato, in Aula, in merito alla legge di Bilancio, il senatore di Fratelli d'Italia, Matteo Gelmetti. "E tutto questo lo facciamo nonostante la zavorra del superbonus che ci è stata lasciata in eredità dal precedente esecutivo, una eredità pesante di 120 miliardi spalmati in cinque anni che pesano come un macigno sui conti dello Stato e in cui sono 12 miliardi quelli certificati come truffe - ha continuato il parlamentare -. Un provvedimento sciagurato che non ha saputo rilanciare la nostra economia ma a cui sapremo porre rimedio perché, come affermavo prima, abbiamo una visione che altri, in passato, non hanno saputo avere".(Rin)