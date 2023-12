Azione: Calenda, progetto di costruire vasto fronte repubblicano prende sempre più forma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Oggi in sala Nassirya", al Senato, "abbiamo firmato l’accordo tra la federazione Azione - Per Italia e l’associazione Socialista liberale. Il nostro progetto di costruire un vasto fronte repubblicano prende sempre più forma. Aggregare le forze socialiste, repubblicane e popolari è quello che serve per uscire dallo stallo in cui il nostro Paese è bloccato da 30 anni. Buon lavoro a tutti noi e quanti vorranno farlo insieme a noi!". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)