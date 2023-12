Venezuela: il governo annuncia ufficialmente il rilascio di Alex Saab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha annunciato ufficialmente il rilascio di Alex Saab, designato dagli Stati Uniti come prestanome di Nicolas Maduro. Saab, di origine colombiana e che secondo il governo era il suo agente diplomatico, è stato detenuto illegalmente per più di tre anni a Miami, negli Stati Uniti. Il governo ha dichiarato in un comunicato: "Celebriamo con gioia la liberazione e il ritorno in patria del nostro diplomatico Alex Saab, che fino ad oggi era stato ingiustamente sequestrato in una prigione statunitense". Saab, prosegue la dichiarazione, ha subito tre anni e mezzo di detenzione illegale con trattamenti "crudeli, inumani e degradanti" che hanno violato i suoi diritti umani e la Convenzione di Vienna poiché godeva dell'immunità diplomatica", ed è stato vittima di ritorsioni da parte del governo statunitense che ha anche intensificato le sanzioni contro l'esecutivo. "La sua libertà è un simbolo della vittoria della diplomazia di pace bolivariana", si legge nel testo ,che si chiude chiedendo la fine dell'embargo degli Stati Uniti contro il Venezuela. Nei confronti di Saab pendono indagini penali negli Stati Uniti e in Colombia per riciclaggio di denaro e un'indagine su sua moglie Camila Fabbri in Italia. (segue) (Vec)