Venezuela: il governo annuncia ufficialmente il rilascio di Alex Saab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del rilascio di Saab si vociferava già martedì 19 dicembre, quando era stata annunciata la liberazione di due cittadini statunitensi che però era stata "sospesa" per presunti problemi logistici. In assenza di informazioni ufficiali, si prevedeva che oggi sarebbe avvenuto il rilascio di Saab in cambio di un numero imprecisato di prigionieri politici, di cui finora sono stati rilasciati 15. Si vocifera anche che, data l'importanza di Saab per il chavismo, sia stata negoziata l'autorizzazione e il non ostacolo di Maria Corina Machado come candidata dell'opposizione in vista delle elezioni presidenziali del 2024, tesi che acquista forza con la liberazione di uno dei suoi vicini, il presidente di Sumate, Roberto Abdul, arrestato qualche settimana fa e la presunta revoca del mandato di perquisizione e arresto contro tre membri della sua squadra. Tutto però non è ancora confermato e non si tratta altro che di speculazioni degli analisti politici venezuelani sullo “scambio”. (Vec)