22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene insieme al Prefetto di Roma Lamberto Giannini alla conferenza stampa per illustrare le attività ed i servizi di ordine pubblico effettuati nel secondo semestre dell'anno. Prefettura di Roma, Palazzo Valentini, Salone degli Specchi. Via IV Novembre 119/A. (Ore 11:30).- Presentazione delle iniziative di Capodanno a Roma incluse nel programma "Capodarte". Intervengono, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, il sovrintendente capitolino ai beni culturali, Claudio Parisi Presicce, la direttrice dei Musei civici di Roma, Ilaria Miarelli Mariani, la direttrice delle Ville Storiche di Roma, Federica Pirani. Saranno presenti alcuni artisti che prenderanno parte al programma di eventi. Sala Tenerani, Museo di Roma in piazza San Pantaleo 10 vicino Piazza Navona 2 a Roma (ore 13). A seguire il sindaco parteciperà all'inaugurazione della nuova Aula Studio di Palazzo Braschi. (Museo di Roma-Palazzo Braschi, piano terreno).- Assemblea capitolina: prosegue la discussione sul bilancio previsionale per il triennio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10-19). (segue) (Rer)