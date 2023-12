© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli promuove l'evento "Rimuovere gli ostacoli, edificare opportunità. Strategie di contrasto alla povertà educativa", durante il quale sarà presentata la Mappa della Città educante (seconda edizione). Interverranno: Miguel Gotor, Assessore alla cultura, Massimiliano Fiorucci, Rettore dell'Università Roma Tre, Anna D'Auria, Movimento di Cooperazione Educativa, Raffaela Milano per Save the Children, Marco Rossi Doria, presidente dell'Impresa Sociale Con i bambini, Michele Sicca, della Rete degli Studenti Medi. L'evento si terrà presso l'Aula Magna Adalberto Libera del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre, Largo Marzi 10 - ex Mattatoio. (Ore 9).- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene all'inaugurazione di Largo Mengaroni dopo gli interventi di completa riqualificazione realizzati con un progetto sponsorizzato dalla Fondazione Paolo Bulgari. Partecipa all'inaugurazione l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia. Largo Ferruccio Mengaroni. (Ore 10).- L'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia partecipa all'apertura del Parco di via Caterina Troiani. Via Caterina Troiani. (Ore 11:30). (segue) (Rer)