Brasile: a novembre entrate tributarie diminuite dello 0,39 per cento su anno

- Le entrate tributarie del governo federale del Brasile a novembre sono pari a 172,038 miliardi di reais (circa 35 miliardi di dollari), un calo dello 0,39 per cento in comparazione con lo stesso periodo dell'anno scorso, al netto dell'inflazione. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate brasiliana (Receita federal). "Il risultato della riscossione è stato influenzato dalle modifiche alla normativa fiscale e dai pagamenti atipici, in particolare Irpj (dichiarazione di reddito imprese) e Csll (contribuzione sociale sul profitto lordo), sia nel 2022 che nel 2023", si legge nel bollettino. (Brs)