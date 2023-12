Kuwait: il governo si dimette dopo il giuramento del nuovo emiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait è uno dei più importanti produttori di petrolio a livello globale e ha recentemente rivisto i suoi piani per la capacità di produzione, puntando a 4 milioni di barili al giorno entro il 2035 e 2 miliardi di piedi cubi di gas non associato al giorno entro il 2040. La capacità di produzione dichiarata del Paese è di 2,9 milioni di barili al giorno di idrocarburi, mentre la produzione – contenuta a causa dei tagli dell’OPEC+ – è stata di 2,55 milioni di barili al giorno a novembre, secondo l’ultimo Platts di S&P Global Commodity Insights. Tuttavia, in questi mesi lo stallo politico ha bloccato una serie di importanti progetti nel settore che hanno resto più complesso un aumento della produzione in tempi brevi come previsto dagli accordi dell’alleanza Opec+, che riunisce i 13 Paesi Opec e i produttori al di fuori del cartello petrolifero guidati dalla Russia. Storicamente il settore petrolifero è stato afflitto dall’instabilità politica e dal frequente giro d’affari del ministero del Petrolio e delle compagnie petrolifere statali. Ciò ha portato a ritardi nei progetti, incluso il necessario sviluppo del vasto ma ormai molto sfruttato giacimento di Burgan, la cui capacità continua a diminuire. (Res)