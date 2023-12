Argentina: deficit commerciale di 615 milioni di dollari a novembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale dell’Argentina ha registrato un deficit di 615 milioni di dollari nel mese di novembre. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica (Indec) della terza maggiore economia sudamericana. Le esportazioni sono state pari a 4,87 miliardi di dollari, con un calo su base annua del 31,6 per cento, mentre le importazioni sono state pari a 5,48 miliardi di dollari, pari ad un calo del 4,8 per cento. Gli scambi commerciali (esportazioni più importazioni) sono diminuiti del 19,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e hanno raggiunto quota 10,3 miliardi di dollari. Nel corso del 2023 l’Argentina ha registrato un surplus nella bilancia commerciale solo nel mese di febbraio, mentre il Paese sta attraversando una complessa fase di recessione, inflazione dilagante e svalutazione della moneta nazionale (il pesos argentino) senza precedenti.(Abu)