Povertà: Barzotti (M5s), governo non dice quanti ricevono 350 euro del Sfl

- "Non sappiamo quante persone stanno effettivamente percependo i famosi 350 euro previsti dal Supporto formazione lavoro (Sfl). Lo abbiamo chiesto al governo con un'interrogazione ma oggi in commissione Lavoro non ci è stata data risposta. L'unica cosa che sappiamo dai numeri forniti dal ministero del Lavoro è che soltanto la metà di coloro che finora hanno richiesto il Sfl sono stati presi in carico. Spesso i corsi di formazione non partono e dunque c'è un grande caos. Con l'avvicinarsi del Natale, la disperazione delle persone che si ritrovano senza futuro è grande: per loro sarà impossibile persino mettere un piatto a tavola". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. (Rin)