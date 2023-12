Usa: governo chiede misure più stringenti per tutela dei minori online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale per il commercio (Ftc) ha proposto una serie di modifiche alla normativa per la tutela della privacy dei minori online. Le misure intendono rafforzare la legge Children’s Online Privacy Protection Act, risalente al 1988, che vieta la raccolta dei dati personali e il monitoraggio dei minori alle piattaforme social, alle società che gestiscono i giochi online, ai rivenditori di giocattoli e alle aziende pubblicitarie. Le modifiche, secondo le autorità regolamentari Usa, trasferirebbero “il peso” della sicurezza dei minori online dai genitori alle società che offrono servizi digitali. Le misure, tra le altre cose, vieterebbero la pubblicità mirata online nei confronti di 13 anni, oltre all’utilizzo di dati personali come il numero di telefono per indurre i minori a passare più tempo sulle piattaforme. In questo modo, le aziende e le applicazioni non potrebbero più inviare costantemente notifiche push sugli smartphone degli utenti minori. (Was)