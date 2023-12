Egitto: Erdogan e l'emiro del Qatar si congratulano con Al Sisi per la vittoria elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto delle telefonate dall'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dall'emiro del Qatar Tamim bin Hamad e dal primo ministro libanese Najib Mikati che si sono congratulati con lui per aver ottenuto un nuovo mandato presidenziale. È quanto riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana. Nel colloquio con Erdogan, si legge nella nota, si è discusso anche delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi e ampliare gli ambiti di cooperazione, oltre a discutere gli sviluppi nella scena regionale, in particolare gli sforzi per il cessate il fuoco e l'attuazione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. (Cae)