Legge Bilancio: Turco (M5s), porterà a manovra correttiva

- Questa legge di Bilancio è "un provvedimento vuoto di contenuti e soluzioni. Abbiamo ascoltato da parte del Governo il solito piagnisteo sulle risorse scarse. Noi durante la pandemia siamo venuti in Parlamento a dare soluzioni al Paese, non a piangere miseria. Questa legge di Bilancio produrrà impatti devastanti. I bollettini Ocse, Istat, Bankitalia fotografano una realtà molto diversa da quella raccontata dal governo. È una legge costruita nel solco ideologico dell'austerità. La spesa viene trattata solo come un costo da contenere e da tagliare senza considerare il ruolo di motore della crescita. Il debito per voi non è una passività da ridurre con la crescita, ma solo con tagli e privatizzazioni. Il ritorno dell'avanzo primario, il ritorno della flessibilità del lavoro sono l'esatta conferma del peggior neoliberismo austeritario". Lo ha detto il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle, in un passaggio del suo intervento a palazzo Madama sulla legge di Bilancio. "Il mancato sostegno alla domanda, ai salari divorati dall'inflazione, e la decisione di non contrastare la povertà e sostenere il Servizio sanitario stanno indebolendo il Paese - ha continuato il parlamentare -. Le regole di bilancio sono un mezzo, non un fine. Se il fine è la crescita, occorrono investimenti e politiche industriali: il caso Ilva è l'emblema del fallimento della politica economica del nulla. L'assenza della crescita e una stima di crescita utopistica per il 2024 produrrà un vuoto di bilancio che vi costringerà ad approvare una manovra correttiva". (Rin)