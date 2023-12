Gaza: Onu, forze israeliane hanno ucciso 11 palestinesi disarmati a Gaza City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) nei Territori palestinesi afferma di aver ricevuto informazioni inquietanti sull’uccisione sommaria di almeno 11 palestinesi disarmati davanti ai loro familiari nel quartiere di Al Remal, a Gaza City. "Ciò solleva allarme sulla possibile commissione di un crimine di guerra", afferma l'Ohchr in una nota, chiedendo allo stesso tempo un'indagine indipendente. Secondo l'agenzia dell'Onu, l’esercito israeliano “presumibilmente ha separato gli uomini dalle donne e dai bambini, e poi ha sparato e ucciso almeno 11 uomini, per lo più tra i 20 e i 30 anni, davanti ai loro familiari". L'esercito “ha poi ordinato alle donne e ai bambini di entrare in una stanza e ha sparato loro o ha lanciato una granata nella stanza, ferendo gravemente alcuni di loro, tra cui un neonato e un bambino". L’Ohchr ha confermato gli omicidi avvenuti nell’edificio Al Awda, "sebbene i dettagli e le circostanze degli omicidi siano ancora in fase di verifica”. (Res)