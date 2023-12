Venezuela: Biden, grato per il rilascio di 10 cittadini Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto con “gratitudine” la notizia del rilascio di 10 cittadini Usa dal Venezuela. In una nota, ha affermato che “hanno perso fin troppo tempo prezioso rimanendo lontani dai propri cari: finalmente la sofferenza delle famiglie avrà fine”. Il presidente Usa ha poi affermato che le autorità di Washington “stanno facendo in modo che il regime di Nicolas Maduro rispetti gli impegni presi”, facendo riferimento all’organizzazione di elezioni libere e trasparenti in Venezuela. (Was)