Argentina: Milei nella centrale della polizia per monitirare andamento manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, si è recato nella centrale della polizia federale per monitorare l'andamento della prima manifestazione contro il governo organizzata nelle vie della capitale, Buenos Aires. Una manifestazione particolarmente attesa non solo perché cade nel 22esimo anniversario di una rivolta sociale chiusa con la morte di 39 persone, causa ultima delle dimissioni dell'allora presidente Fernando de la Rua, ma anche perché è la prima che si celebra con il nuovo protocollo anti disturbi disposto dal ministero della Sicurezza. Le immagini di Milei dinanzi a decine di schermi che ripetono quanto trasmesso dalle telecamere piazzate nei punti strategici di Buenos Aires, sono state diffuse grazie alla presenza massiccia di rappresentanti dei media nella sede della polizia. Il capo dello Stato ha fatto del mantenimento dell'ordine pubblico una delle promesse centrali della propria azione di governo. Al momento non si registrano comunque particolari incidenti. (Abu)