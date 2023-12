Femminicidio: Schlein, parole Mattarella importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle del capo dello Stato, di oggi, sul femminicidio “sono parole di nuovo importanti, che devono fungere da risveglio per tutta la politica per fare qualcosa di concreto. Non basta solo la repressione, ma bisogna intervenire sulla prevenzione”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di Tg2 post. Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “occorre contrastare con forza, e insieme, i fenomeni di violenza che si manifestano in vari ambiti della società, in particolare scuote le nostre coscienze - ed è intollerabile - la violenza degli uomini sulle donne”. (Rin)