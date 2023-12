© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giorgia Meloni mette una grande ipoteca sul futuro dell’Italia. Il compromesso raggiunto tra i governi è un brutto, cattivo compromesso per l’Italia: è un accordo che farà male al Paese”. Lo ha affermato, in merito all'intesa raggiunta in sede europea sul Patto di stabilità e di crescita, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di Tg2 post.(Rin)