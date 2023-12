Abruzzo: Marsilio annuncia nuovi percorsi professionali per macchinisti, capitreno e manutentori Tua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende ferroviarie crescono se cresce il personale, se c'è la disponibilità di maestranze tecnicamente e tecnologicamente ben formate. “Una sfida che più avanti la ricerca e l'innovazione tecnologica sui mezzi e sulle infrastrutture, più è necessario che macchinisti, operatori, manutentori siano preparati e ben formati. C'è spesso anche una forte concorrenza proprio perché non è facile ed è molto costoso formare questo personale tra le diverse aziende ferroviarie. Noi stiamo predisponendo in questi anni, un forte potenziamento del servizio ferroviario di Tua e anche della società controllata Sangritana Cargo. Questa è un'iniziativa che rafforza nel complesso le politiche di mobilità sostenibili della Regione Abruzzo". Lo ha detto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo oggi, a L'Aquila, alla presentazione dei bandi per partecipare ai percorsi professionali per quattro profili. Ottanta giovani da impiegare in mansioni di sicurezza in campo ferroviario, acquisendo una qualifica interamente finanziata dalla Regione Abruzzo. Presenti, Simone Angelosante, presidente della commissione consiliare Politiche europee, Manuele Marcovecchio, Presidente della commissione Territorio ambiente e infrastrutture e Gabriele De Angelis, presidente della Tua (la società di trasporto regionale) oltre a Enrico Dolfi, responsabile della divisione ferroviaria di Tua e a Max Di Pasquale, direttore di Tua. Si tratta di macchinisti, capitreno e manutentori sia dei treni che dell'infrastruttura. Venti per ogni profilo. Qualifiche che, nel mercato ferroviario interoperabile, risultano sempre più richieste ed altamente professionalizzate. Un investimento sulla formazione in piena sintonia con gli obiettivi in termini formativi previsti dalla Commissione Europea proprio in questo anno, il 2023, l'anno europeo delle competenze. (segue) (Gru)