Abruzzo: Marsilio annuncia nuovi percorsi professionali per macchinisti, capitreno e manutentori Tua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Abruzzo ha previsto un emendamento alla scorsa legge finanziaria regionale per un finanziamento di 300 mila euro dedicati alla formazione di 80 profili, altamente qualificati, per il mondo ferroviario, un comparto – ha precisato Gabriele De Angelis, presidente della Tua – che segue una logica di acquisizione e mantenimento delle competenze molto elevato". Il bando sarà pubblicato sul portale della Tua entro i primi 10 giorni del 2024; sarà possibile inviare la propria candidatura per un solo profilo professionale. I corsi professionali si terranno a Lanciano, cuore tecnico ed operativo della divisione ferroviaria la loro durata varia a seconda dei profili professionali. I corsi inizieranno entro il primo trimestre 2024 e, comunque, subito dopo una selezione che si articolerà in una prova scritta e una prova orale tecnico-motivazionale. Il corso di formazione tecnico-specialistico di tecnico per la conduzione dei mezzi ferroviari darà la possibilità, a venti candidati, di acquisire la qualifica di agente di condotta (macchinista con licenza di condotta e certificato di categoria A1/A4- B merci e passeggeri). Altri venti candidati acquisiranno la qualifica di accompagnatore del treno e preparatore del treno in manovra (capotreno e manovratore). (Gru)