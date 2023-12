© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano in Lombardia.COMUNEConferenza stampa per presentare il progetto " Rigenerazione del quartiere San Siro a costo zero". Intervengono, tra gli altri, Simone Orlandi, coordinatore città di Milano di Fratelli d'Italia; Riccardo Truppo, capogruppo Fd'I Comune di Milano; Stefano Gorgoglione, capogruppo Fd'I Municipio 7.Palazzo Marino, sala Brigida, Piazza Scala, 2 (ore 11:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo marino, Piazza Scala, 2 (ore 14:30)REGIONESi riunisce il consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)L'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipa all'inaugurazione del primo totem “Openstage'”nella stazione di Milano Bovisa disponibile negli spazi di FerrovieNord. Il dispositivo permette agli artisti di esibirsi dal vivo, collegando microfono e strumenti alla colonnina. Presente anche il presidente di FerrovieNord, Fulvio Caradonna. È prevista l'esibizione di tre giovani artisti: Lorenzo Bonfanti, Alessia Marchianò e la band Whitevisions.Stazione di Milano Bovisa Politecnico, piazza Emilio Alfieri (ore 12)L''assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, interviene all'assemblea dell'Anbi (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni) Lombardia.Sede Anbi Lombardia, via Fabio Filzi, 27 (ore 12:30)Brindisi natalizio del Presidente Attilio Fontana e della sua Giunta con i giornalisti.Palazzo Lombardia, Sala Biagi (ingresso N4), Piazza Città di Lombardia (ore 13)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini partecipa ai canti natalizi organizzati dall'associazione di servizi alla persona sociale "Pezzani".Asp Pezzani, Viale della Repubblica, 86 Voghera/PV (ore 15.45)VARIEConferenza stampa di presentazione di due nuovi progetti per favorire l'umanizzazione delle cure a partire dalla psichiatria, in collaborazione con la Casa della Poesia di Monza coordinati da Milena Provenzi - medico psichiatra, coordinatore del Day Hospital di Psichiatria dell'Ospedale San Gerardo e Antonetta Carrabs - scrittrice, poeta, giornalista, presidente de La Casa della Poesia di Monza.Villa Serena-ospedale San Gerardo, Sala Rossa, terzo piano, via Pergolesi 33, Monza (ore 10)Tradizionale scambio di auguri di Natale con il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen.B. Pierluigi Solazzo che, nell'occasione, traccia un bilancio di fine anno.Comando Provinciale di Milano, via Moscova (ore 12)Festa con la comunità cinese di Milano da sempre vicina all'ospedale Buzzi per festeggiare una nuova apparecchiatura donata al reparto di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, particolarmente utile per i bambini affetti da scoliosi.Ospedale dei bambini Buzzi, Aula magna, Via Castelvetro, 32 (ore 15)MONZAConferenza stampa di fine anno 2023 e brindisi di natale con il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca SantambrogioProvincia Monza e Brianza, via Grigna 13 (ore 10) (Rem)