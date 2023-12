Leonardo: Fim-Cisl, rinnovato l’integrativo di gruppo per 31 mila lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dopo oltre un anno di negoziato e incontri è stato rinnovato nel tardo pomeriggio di oggi il contratto integrativo del Gruppo Leonardo, che interesserà oltre 31 mila lavoratori. Lo dichiarano in una nota il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia e il coordinatore nazionale gruppo Leonardo Fabio Bernardini. Leonardo è sicuramente uno tra i più grandi e importanti gruppi metalmeccanici del nostro Paese. L'intesa raggiunta quest'oggi realizza importanti risultati economici e normativi e fa da apripista su tanti temi che la Fim Cisl sta portando avanti nella nostra intensa campagna contrattuale. Si tratta di un rinnovo contrattuale assolutamente ricco che permette di migliorare tantissimi aspetti della vita delle persone innovando la sostenibilità del lavoro e il welfare. Importanti i risultati sul fronte salariale che vedranno nell'arco dei prossimi quattro anni incrementare di 1.400 euro il premio di risultato, che sarà ulteriormente consolidato e al quale si aggiungono 135 euro i premi mensili. Migliorate le maggiorazioni per la turnistica dei lavoratori e reso maggiormente flessibile e diffuso l'utilizzo dello smart-working che per i lavoratori di questo gruppo costituisce un elemento di grande interesse oltre che di flessibilità lavorativa. Per quanto riguarda il welfare viene migliorato dello 0,5 per cento il contributo dell'azienda sulla previdenza complementare 'Cometa', come pure il sistema di welfare sanitario su 'Métasalute' con 120 euro per tutti e di 600 euro per i quadri che migliora la copertura del welfare sanitario. Aggiunti permessi non solo per i lavoratori ma anche per i carichi di cura sia verso i figli che verso i genitori non autosufficienti che molto spesso complicano la sostenibilità e il rapporto di vita-lavoro delle persone.