Leonardo: Fim-Cisl, rinnovato l’integrativo di gruppo per 31 mila lavoratori (2)

- Ottenuta una sperimentazione per la riduzione dell’orario di lavoro di 12 ore all’anno che deve però, a parità di efficienza, permettere la riduzione della settimana lavorativa. In definitiva, l’intesa raggiunta rappresenta un importante risultato che riconosce la forza del sindacalismo e delle tutele che in questo Gruppo è in grado di realizzare. Per il segretario generale della Fim Cisl Roberto Benaglia e del coordinatore nazionale di gruppo Fabio Bernardini, “l’intesa raggiunta oggi è un ottimo risultato frutto del lavoro negoziale di tutto il sindacato e dalla Fim Cisl, perché ha permesso in una congiuntura non facile e alla vigilia di un contratto nazionale importante, di dimostrare la forza della contrattazione, che molto meglio delle leggi, riesce a tutelare e a migliorare la vita delle persone a lavoro, il reddito il riconoscimento del valore del loro lavoro e la sua sostenibilità. In Leonardo abbiamo potuto portare avanti molte idee e ottenere il riconoscimento dei bisogni nuovi dei lavoratori che come Fim Cisl da tempo individuiamo nelle nostre riflessioni. L’intesa fa da apripista alla campagna di contrattazione che vogliamo portare avanti anche nel prossimo contratto nazionale ed è sicuramente un punto di riferimento per tutta la contrattazione di secondo livello. Leonardo è una palestra di ottime relazioni industriali capace di dimostrare come con il ruolo delle Rsu e del sindacato si può ottenere competitività e nel contempo il miglioramento di vita e salariali delle persone”. (Com)