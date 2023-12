Patto stabilità: Gentiloni, parametri numerici inseriti sono realistici e affrontabili da tutti i Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parametri numerici decisi e approvati nell'accordo sulla revisione del Patto di stabilità sono tutti realistici e affrontabili dai diversi Paesi europei, Italia compresa. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. "Se parliamo di parametri numerici, sono tutti parametri che i diversi Paesi, inclusa l'Italia, possono affrontare, e sono realistici. Certamente avevamo alle spalle parametri numerici assolutamente lontani dalla realtà", ha affermato Gentiloni. Quello che può esser il limite del nuovo schema, ha proseguito il commissario europeo, "è che si sono aggiunti diversi parametri, sia in positivo che in negativo", perché alcuni sono utili "ad assicurare che non ci siano rischi di ciclicità, cioè che in tempi difficili si accentuino le difficoltà, e in tempi facili non si riesca a risanare la finanza pubblica". "Noi abbiamo fatto una proposta più semplice dell'accordo a cui si è pervenuti, ma credo che i suoi pilastri fondamentali restino validi e praticabili", ha concluso Gentiloni. (Beb)