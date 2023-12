Leonardo: Uilm, da rinnovo dell’integrativo forte segnale di innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una lunga trattativa “abbiamo raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo di Leonardo e questo rappresenta un forte messaggio di innovazione per affrontare le sfide epocali che abbiamo di fronte”. Lo dichiarano in una nota Rocco Palombella, segretario generale Uilm, e Bruno Cantonetti, segretario nazionale e responsabile del settore. “Con questa intesa – precisano - abbiamo voluto dare risposte concrete ai lavoratori che stanno subendo gli effetti negativi dell’inflazione, aumentando i salari, e anche innovative, inserendo la sperimentazione di riduzione dell’orario di lavoro nelle aree produttive, andando a superare la distinzione tra chi può svolgere la propria mansione in smart working e chi non può. In estate avevamo raggiunto l’intesa sulla parte economica, prevedendo un aumento del premio di risultato di 1.400 euro, la non assorbibilità nel 2023 e nel 2024 degli aumenti salariali del Ccnl Federmeccanica-Assistal e l’aumento annuo di 819 euro dei salari dei lavoratori con il superminimo collettivo all’ex quinto livello. Inoltre abbiamo raggiunto l’accordo sull’aumento dei versamenti previdenziali complementari a carico dell’azienda e sulle coperture aggiuntive del piano sanitario Metasalute 2 per ogni dipendente a totale carico del Gruppo. Con questa intesa poniamo basi solide per affrontare i cambiamenti futuri, con modalità innovative che rendano più attrattivo il Gruppo per i giovani e valorizzino le professionalità. Abbiamo rispettato gli impegni presi con i lavoratori nelle assemblee in ogni stabilimento: più salario e meno orario. Ora questo accordo può tracciare la strada per il rinnovo dei contratti nazionali del nostro settore che discuteremo nei prossimi mesi. Noi siamo pronti”. (segue) (Com)