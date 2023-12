Leonardo: Uilm, da rinnovo dell’integrativo forte segnale di innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riduzione dell’orario di lavoro a parità salariale – spiegano Palombella e Cantonetti – è già realtà in molte aziende metalmeccaniche ma va riconosciuto il merito e il coraggio del management di Leonardo nell’avviare una sperimentazione, a partire dal secondo semestre del 2024, coinvolgendo i lavoratori occupati nelle aree produttive di diverse Divisioni. Per la Uilm questa è la strada giusta da seguire e dal principio siamo stati i promotori di questa proposta, che porterà dei benefici sia ai lavoratori che all’azienda con l’aumento della produttività”. “Vogliamo sottolineare - aggiungono - l’importanza della previsione di ulteriori tre mesi di astensione dal lavoro a carico dell’azienda per le donne vittime di violenza, che si aggiungono ai tre mesi già previsti dal Ccnl e ai tre previsti dalla legge, per un totale di nove mesi complessivi. Un segnale concreto di tutela e vicinanza alle donne vittime di atti intollerabili che dovrebbe essere seguito da tutte le aziende del Paese”. “Inoltre - continuano - sono stati rafforzati importanti temi come la formazione, la garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori, con la dovuta attenzione a tutti gli occupati della filiera di fornitura che operano all’interno di questo Gruppo”. “Con questo contratto integrativo, frutto di un confronto costruttivo e pragmatico tra le parti, con un sistema di relazioni industriali partecipato, Leonardo si pone come Gruppo che può fare da apripista su temi innovativi e fondamentali per il futuro. Continueremo ad assumere un atteggiamento responsabile e legato esclusivamente al merito nell’esaminare ogni aspetto che riguardi le singole Divisioni e i progetti che si metteranno in campo – concludono – i nostri obiettivi imprescindibili saranno la salvaguardia occupazionale e la prospettiva produttiva di tutti i siti”. maggiori tutele per i lavoratori delle ditte esterne che operano in Leonardo. (Com)