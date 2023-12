Brasile: consigliere per gli affari esteri, crisi Essequibo non deve essere portata all'Osa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per gli affari esteri del Brasile, Celso Amorim, ha detto che l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), avendo al suo interno una "superpotenza" come gli Usa, non dovrebbe intervenire nel contenzioso sul Territorio Essequibo, la regione ricca di risorse naturali la cui sovranità è rivendicata da Venezuela e Guyana. "Nel bene e nel male, ci sarebbe una superpotenza nell'Oas e questo porrebbe la questione tra Guyana e Venezuela in un contesto di rivalità geopolitiche che non vogliamo che si verifichino. Un conflitto tra latinoamericani si risolve meglio in un contesto latinoamericano" ha detto Amorim intervistato dal giornale "O Globo". Il consigliere difende che la crisi sia discussa dalla Celac (Comunità di stati latinoamericani e dei caraibi). Amorim ha partecipato all'incontro tra i presidenti del Venezuela e Guyana, tenutosi il 14 di dicembre, in cui si è deciso di proseguire la discussione per risolvere il contenzioso sul Territorio Essequibo. Il prossimo incontro tra i due Paesi si terrà in Brasile entro i prossimi tre mesi.(Brs)