Leonardo: firmato accordo di rinnovo del Contratto integrativo aziendale

Non solo miglioramento dei trattamenti economici riservati ai dipendenti, ma anche misure aggiuntive di rafforzamento del Welfare Aziendale, fino a nuove soluzioni sperimentali per la rimodulazione dell'orario di lavoro, anche nell'ottica della sua riduzione in specifiche aree produttive "pilota". Sono questi i principali punti del nuovo Contratto integrativo aziendale di Leonardo – riferisce una nota – siglato oggi presso la sede di Unindustria Roma alla presenza dell'Amministratore delegato e direttore generale, Roberto Cingolani, del condirettore generale, Lorenzo Mariani, del Chief People and Organization Officer, Antonio Liotti, e dei segretari generali e nazionali delle organizzazioni sindacali Fim-Fiom-Uilm. Il nuovo Contratto integrativo aziendale, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2024, definisce anche importanti milestone per l'omogenizzazione dei trattamenti economici e normativi dei dipendenti, perfezionando il percorso di armonizzazione avviato nel 2016 con la costituzione della One Company. Già nel mese di luglio 2023, in un contesto caratterizzato da forti elementi di incertezza e volatilità, sia dal punto di vista macroeconomico, per gli impatti dell'inflazione, sia dal punto di vista geopolitico, Leonardo e le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di individuare soluzioni, anche strutturali, di contrasto all'erosione salariale, avevano raggiunto un accordo sulle principali misure economiche che avrebbero fatto parte del Contratto integrativo aziendale a valere per gli anni 2024 - 2026. Con la sottoscrizione dell'odierno accordo, sono state introdotte nuove ed ancor più qualificanti misure in grado di rispondere più compiutamente alle varie dimensioni del benessere dei dipendenti, anche extra-lavorativo, e all'esigenza di un più efficace bilanciamento vita-lavoro, in un quadro di compatibilità economica complessiva del Gruppo.