Francia: Macron, legge immigrazione è uno "scudo" che mancava alla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull'immigrazione recentemente approvata dal Parlamento francese è uno "scudo" che mancava alla Francia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla trasmissione "C à vous" dell'emittente televisiva "France 5". "È il frutto di un compromesso", ha detto Macron facendo riferimento all'appoggio dato dal Rassemblement National di Marine Le Pen e dai Repubblicani che ha permesso di approvare la legge. Tra le misure contenute nel testo, Macron ha evocato quella riguardante la cauzione che verrà chiesta agli studenti stranieri che si recheranno in Francia, affermando che "non è una buona idea". In merito al ministro della Salute Aurelien Rousseau, che ha dato le dimissioni subito dopo l'approvazione della legge, Macron ha affermato che "rispetta" la decisione. "Ho anche molto rispetto per tutti i deputati della maggioranza che hanno votato una legge che non era una legge della quale amavano tutte le disposizioni" ma l'hanno considerata "utile per il Paese", ha affermato il capo dello Stato. Intanto, in Francia 32 dipartimenti guidati dalla sinistra hanno annunciato che non applicheranno l'inasprimento delle condizioni per i versamenti degli assegni familiari. Questa legge è stata "ispirata dall'estrema destra, portata da un esecutivo che pretendeva di incarnare la moderazione e che ormai" rappresenta solo "l'illustrazione del compromesso", si legge in un comunicato. (Frp)