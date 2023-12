Guinea-Bissau: presidente Embalo licenzia primo ministro Martins, era stato nominato una settimana fa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guinea-Bissau ha subito almeno dieci colpi di Stato e tentativi di golpe da quando ha ottenuto l’indipendenza dal Portogallo nel 1974, l'ultimo dei quali denunciato lo scorso anno dallo stesso Embalo. In quell'occasione il presidente aveva negato che si fosse trattato di un tentativo di destituirlo, sostenendo che obiettivo del commando armato fosse quello di uccidere lui, il primo ministro Nuno Gomes Nabiam ed altri membri del governo. Dopo la crisi politica generata, esattamente come oggi, maggio del 2022 Embalò ha sciolto il parlamento. Alle successive elezioni legislative, tenute a giugno scorso, l’opposizione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea nazionale, costringendo il presidente a una difficile convivenza. Il presunto tentativo di colpo di Stato è iniziato quando alcuni membri della Guardia nazionale hanno fatto irruzione in una stazione di polizia per prelevare il ministro delle Finanze, Souleiman Seidi, e il segretario al Tesoro, Antonio Monteiro, i quali erano stati prima interrogati, quindi messi in custodia cautelare nel quadro di un caso di corruzione in cui risultano coinvolti. Entrambi sono sospettati di aver versato oltre 9 milioni di dollari di fondi statali sui conti di 11 imprese e in seguito all'udienza in tribunale sono stati arrestati nel quadro del procedimento in corso. Negli scontri tra membri della Guardia nazionale e forze speciali della guardia presidenziale sono morte almeno due persone. La Guardia nazionale è sotto il controllo del ministero degli Interni che, come la maggior parte dei ministeri del Paese, è dominato dal partito Partito africano per l'indipendenza della Guinea e di Capo Verde (Paigc), la cui coalizione ha vinto le elezioni del giugno 2023. (Res)