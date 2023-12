Ama: comitato bilaterale di strategia e sviluppo industriale, siglato accordo con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi pomeriggio un protocollo tra Ama e Fit-Cisl, Uil Trasporti, Fiadel che prevede l’istituzione di un Comitato bilaterale di strategia e sviluppo Industriale. L’accordo ha lo scopo di migliorare e porre su basi innovative le relazioni industriali tra azienda e organizzazioni sindacali e migliorare così l’efficienza e la qualità del servizio attraverso un confronto partecipativo e il coinvolgimento attivo dei lavoratori sui processi strategici e organizzativi. Lo comunicano in una nota congiunta Ama e le organizzazioni sindacali firmatarie. Il Comitato bilaterale sarà composto, in pari numero, da rappresentanti dei lavoratori e del management aziendale e si riunirà almeno una volta ogni trimestre. In concreto questo accordo mira ad istituire un costante e produttivo confronto con il personale e promuovere politiche di valorizzazione delle risorse attraverso l’ascolto, la formazione e il coinvolgimento decisionale e strategico. Il rinnovamento e l’efficientamento delle relazioni industriali potrà consentire, nel medio periodo, un miglioramento dei processi aziendali (come appalti, produttività, qualità del servizio sul territorio) assicurando così ai cittadini romani standard di decoro sempre più elevati. (segue) (Com)