Ama: comitato bilaterale di strategia e sviluppo industriale, siglato accordo con sindacati (2)

- "Questo accordo proietta Ama e soprattutto i suoi lavoratori verso una visione innovativa e partecipativa dei processi industriali - spiega il presidente di Ama, Daniele Pace - e rappresenta un importante e primo punto di arrivo frutto di una positiva e costante interlocuzione con le organizzazioni sindacali. Ama deve aspirare a giocare un ruolo di primo piano, sia a livello nazionale che europeo, nel campo dell’economia circolare e questo obiettivo può essere raggiunto anche e soprattutto attraverso la valorizzazione delle risorse e professionalità di cui l’azienda dispone”. Il confronto tra management e sindacalisti "avrà il fine ultimo di garantire il miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio attraverso un confronto partecipativo e il coinvolgimento dei lavoratori sui processi strategici e organizzativi", aggiungono i rappresentanti sindacali. "Riteniamo che per un’azienda che opera su un territorio esteso e complesso come la Capitale - sottolineano - sia importante il confronto con il personale operativo nelle diverse zone di Roma. I processi industriali di Ama hanno bisogno di essere profondamente rinnovati: con la firma del protocollo delle relazioni industriali, il sindacato si fa parte attiva nel cambiamento che l'azienda intende intraprendere, anche nelle fasi di controllo degli appalti. Serve uno sforzo comune per garantire alla nostra Capitale un player che si occupi dei rifiuti con una visione sistemica e industriale e la nascita del comitato bilaterale è mirata precisamente a questo obiettivo". (Com)