Arabia Saudita-Egitto: firmato memorandum d'intesa sulle attività spaziali

- I rappresentanti dell'Agenzia spaziale saudita hanno firmato a Riad un memorandum d'intesa con l'Agenzia spaziale egiziana per cooperare nel campo delle attività spaziali per scopi pacifici. Il memorandum, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa", mira a fornire un quadro per la cooperazione nelle attività spaziali e a discutere le modalità di cooperazione in aree di interesse comune legate agli usi pacifici dello spazio. Il memorandum mira inoltre a facilitare lo scambio di informazioni e tecnologie, oltre a sviluppare la loro cooperazione nei campi di ricerca e sviluppo in settori correlati, in modo da aumentare i loro guadagni e sviluppare la loro cooperazione nei campi dello spazio e delle sue tecnologie. (Res)