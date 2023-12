Campidoglio: ok giunta Roma a maxi-emendamento Bilancio, manovra da 13 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla giunta capitolina al maxiemendamento al Bilancio capitolino già approvato da sindaco e assessori il 23 novembre scorso e poi illustrato all'Assemblea lunedì 18 dicembre. Grazie al reperimento di nuove risorse, a una rimodulazione di quelle già definite a seguito di maggiori entrate e a una integrazione straordinaria del Fondo nazionale trasporti, storicamente e ancora oggi sottostimato, risultano 30 milioni di euro aggiuntivi per la spesa corrente che si aggiungono ai 300 milioni in più già approvati rispetto al bilancio pluriennale dell'anno scorso. Altri 162 milioni vanno invece per le spese in conto capitale (investimenti). Lo comunica in una nota il Campidoglio. Questa significativa integrazione consente di arrivare al voto finale dell'Assemblea capitolina con un Bilancio che sfiora complessivamente i 13 miliardi di euro, salendo in particolare a quota 5,48 miliardi di euro per la spesa corrente e ben oltre 2 miliardi per le spese destinate agli investimenti. (segue) (Com)