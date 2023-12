Campidoglio: ok giunta Roma a maxi-emendamento Bilancio, manovra da 13 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, vengono individuati 3 milioni di euro in più per la manutenzione ordinaria sulle case popolari di Roma Capitale, 1 milione per lo sviluppo economico e Pari Opportunità a partire dal sostegno ai centri antiviolenza, 5,5 milioni di euro per lo Sport e il Turismo, 4 milioni nel 2024 e 8 nel 2025 e nel 2026 per la gestione dei cimiteri, quasi 6 milioni per rafforzare le attività culturali cittadine. Per quanto riguarda i Municipi, 4,8 milioni di euro vanno per la manutenzione di scuole dell'infanzia e nidi, 8 milioni per il verde, 750 mila euro per cultura e pari opportunità. Per quanto riguarda invece le spese in conto capitale ci sono 7 milioni di euro per la realizzazione dei progetti legati al verde pubblico, 5 milioni per lo sport, 6 milioni per i trasporti, 15 milioni per l'urbanistica per progetti legati all'idea della Città dei 15 minuti e altri 3 milioni per la digitalizzazione dei servizi, 5 milioni di euro per il Patrimonio, quasi 19 milioni di euro destinati agli investimenti dei municipi e 50 milioni destinati al Csimu per ampliare la capacità di progettazione e realizzazione di grandi opere. Altri 55 milioni sono invece da destinare a tanti altri interventi sul territorio, che vanno dalla manutenzione del verde a quella dei marciapiedi. (segue) (Com)