Campidoglio: ok giunta Roma a maxi-emendamento Bilancio, manovra da 13 miliardi (3)

22 luglio 2021

- "Un lavoro prezioso per dare concretezza alle risorse e rafforzare la qualità degli interventi in particolare su decoro, cura della città, sociale, sport, cultura e casa con il contributo fondamentale dell'assemblea", spiega il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Oggi mettiamo altri 30 milioni di euro sulle spese correnti e altri 160 sugli investimenti ma, da domani, siamo tutti impegnati a costruire le gambe sulle quali tutti i nostri progetti diventeranno rapidamente realtà. Ringrazio l'assessora al Bilancio, Silvia Scozzese, tutti gli altri componenti della giunta e tutti i consiglieri capitolini per questo nuovo e significativo sforzo di sintesi", conclude. (Com)