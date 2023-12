Argentina: prima grande manifestazione contro i tagli del governo Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Argentina la prima grande manifestazione contro le decisioni di politica economica del presidente argentino, Javier Milei. La protesta, organizzata anche contro nuovo il protocollo anti disturbi del ministero della Sicurezza, ha luogo nel giorno in cui il Paese ricorda il 22esimo anniversario dell'esplosione sociale in cui morirono 39 persone in tutto il Paese, situazione che portò alle dimissioni dell'allora presidente Fernando De la Rua. (segue) (Abu)