Argentina: prima grande manifestazione contro i tagli del governo Milei (2)

- Il 19 dicembre 2001, nel pieno di una grave crisi economica e sociale, De la Rua decretò lo stato d'assedio. Tuttavia, migliaia di persone sono scese in piazza e si sono riunite davanti alle casa del governo e attraverso tutto il Paese, di maniera massiccia ed spontanea, sotto il lemma “andatevene tutti”. Fu uno dei pochi momenti in cui le classi medie e basse si unirono in un'unica rivendicazione. La giornata più violenta è stata quella del 20 dicembre, quando giovani, lavoratori, studenti, disoccupati e militanti dei partiti di sinistra hanno avuto scontri con la polizia. La repressione ha provocato sette morti nella città Buenos Aires e 32 nel resto del Paese. (segue) (Abu)