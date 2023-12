Francia: Macron, Le Pen gioca su paure della gente con le bugie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rassemblement National di Marine Le Pen gioca "sulle paure della gente", dicendo loro delle "bugie". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron all'emittente televisiva "France 5". "Ma lottare contro di esso non significa rifiutare di trattare i problemi che lo nutrono, al contrario", ha detto il capo dello Stato. In merito alla legge immigrazione recentemente approvata dal Parlamento, Macron ha spiegato che il testo non riprende le idee del Rassemblement National: "Fare sbarramento all'estrema destra non significa riprendere le sue idee. Nel testo non ci sono le sue idee", ha detto Macron. Il titolare dell'Eliseo ha poi spiegato che presenterà il testo al Consiglio costituzionale perché "ci sono delle disposizioni che non sono conformi alla Costituzione". (Frp)