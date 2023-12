Ue: Conte su Patto stabilità, da Meloni cappio al collo per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre combattuto, quando ero al governo, per contrastare le vecchie logiche di austerità e trasformare il 'Patto di stabilità e crescita' in un 'Patto di crescita nella stabilità'. Purtroppo da un anno se ne occupa Giorgia Meloni e il suo patriottismo a chiacchiere sta rifilando all’Italia un 'Pacco di stabilità' che si tradurrà in un cappio al collo per il Paese. Un Patto scritto dalla Germania, comunicato ieri dai ministri tedesco e francese, che hanno precisato che il ministro Giorgetti era ‘informato’. Tornano vincoli rigidi, parametri contabili potenzialmente prociclici, una nuova stagione di austerità. Il tutto quando quel cambio di paradigma da noi innescato nel 2020, con l’introduzione del Pnrr basato su una storica emissione di eurobond, doveva essere difeso con le unghie e con i denti". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: "I primi a festeggiare la nuova versione del 'Pacco' sono stati, non a caso, Germania e Olanda. Il governo italiano, ‘informato’, si è sin qui distinto per la latitanza. A questo punto ci aspettiamo da questo esecutivo anche la ratifica della riforma del Mes, nonostante avessimo chiarito che l’Italia avrebbe completato questo processo solo quando le altre importanti riforme sarebbe state realizzate. Nulla di nulla. Con l’aggravante che dalla 'logica del pacchetto' siamo passati alla 'realtà del pacco'. I nostri sovranisti fanno la faccia feroce alle feste di partito, ma diventano incredibilmente docili nei vertici dove si scrivono i destini degli italiani". (Rin)